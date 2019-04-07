ПОЛІТИКА НОВИНИСлова президента Володимира Зеленського про "сепаратистів" стосуються не жителів Донбасу, а ватажків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Зеленського відповіли на умову Путіна для зустрічі
"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо"
Фото: interfax.com.ua
"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відштовхуємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей - ми з ними говоримо", - сказав Потураєв, повідомляє "Громадське".
Він також висловив жаль, що на непідконтрольних українській владі територіях люди почують президента Росії Володимира Путіна з російських і сепаратистських ЗМІ, але навряд чи почують позицію команди Зеленського.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін назвав умови "конструктивних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським.
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