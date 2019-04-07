У Зеленського відповіли на умову Путіна для зустрічі

"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо"

Слова президента Володимира Зеленського про "сепаратистів" стосуються не жителів Донбасу, а ватажків самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

"Путін говорив, що треба не обзивати людей і не називати їх сепаратистами. Ми і так всіх називаємо своїми іменами - маріонеток Путіна ми так називаємо. Ми не відштовхуємо людей з окремих районів Донецької та Луганської областей - ми з ними говоримо", - сказав Потураєв, повідомляє "Громадське".

Він також висловив жаль, що на непідконтрольних українській владі територіях люди почують президента Росії Володимира Путіна з російських і сепаратистських ЗМІ, але навряд чи почують позицію команди Зеленського.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін назвав умови "конструктивних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським.