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У Зеленського заявили, що деякі західні політики проти деокупації Криму

06 травня 2023, 17:58
У Зеленського заявили, що деякі західні політики проти деокупації Криму
ташева
В Офісі президента розповіли про заяви деяких західних політиків, які не підтримують деокупацію півострова Крим.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ Збройних сил України передбачає звільнення тимчасово окупованого Криму. Проте декілька західних політиків застерігають Україну від звільнення півострова через погрози путіна застосувати у відповідь ядерну зброю.   

Про це в інтерв'ю PAP розповіла постійна представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.

"Вони стверджують, що Крим справді можна повернути, але потенційні наслідки будуть величезними, як для мешканців півострова, так і для України загалом. Вони вважають, що ми повинні повністю відмовитися від спроб повернути його", – заявила Ташева.

За її словами, були і такі політики, які говорили, що Крим "ніколи не був українським". 

Проте, хто саме робив такі заяви, Ташева не повідомила.

Кримдеокупаціяконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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