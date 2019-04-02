У Житомирі дітей не допускатимуть у навчальні заклади без довідки про вакцинацію
Так, з 11 лютого 2019 року дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, зокрема проти кору, заборонять відвідувати професійно-технічні заклади освіти, міські загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні заклади, міський культурно-спортивний центр міської ради, комунальні початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади музичних і художніх шкіл Житомира.
"Епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір та ГРВІ/грип серед населення Житомира є нестійкою. За період з 1 січня до 29 січня в місті Житомирі на кір захворіло 95 людей, з них 36 дорослих та 59 дітей", Кількість хворих на ГРВІ/грип дітей у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 283 випадки", - зазначила начальниця управління охорони здоров’я Житомира Марія Місюрова.
Дітей до виховних, навчальних та оздоровчих закладів з 11 лютого прийматимуть тільки із довідкою про отримання щеплень. Батькам невакцинованих дітей рекомендують звернутися до Центру первинної медико-санітарної допомоги і провести необхідні щеплення.
"Відвідування навчальних закладів, дітьми яким проведено профілактичні щеплення з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, здійснюватиметься виключно за рішенням консиліуму відповідних лікарів, при благополучній епідситуації, за наявності відповідної довідки Центру первинної медико-санітарної допомоги", - додала Місюрова.
Нагадаємо, що у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин