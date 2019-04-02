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У Житомирі дітей не допускатимуть у навчальні заклади без довідки про вакцинацію

Таке рішення ухвалили 1 лютого під час засідання міської комісії через зростання кількості хворих на кір та ГРВІ/грип
Учням Житомира, які не отримали профілактичних щеплень заборонять відвідувати навчальні заклади заборонять відвідувати заклади освіти. Таке рішення ухвалили 1 лютого під час засідання міської комісії через зростання кількості хворих на кір та ГРВІ/грип.
У Житомирі дітей не допускатимуть у навчальні заклади без довідки про вакцинацію Фото: gettyimages.com

Так, з 11 лютого 2019 року дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, зокрема проти кору, заборонять відвідувати професійно-технічні заклади освіти, міські загальноосвітні навчальні заклади, дошкільні заклади, міський культурно-спортивний центр міської ради, комунальні початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади музичних і художніх шкіл Житомира.

"Епідемічна ситуація щодо захворюваності на кір та ГРВІ/грип серед населення Житомира є нестійкою. За період з 1 січня до 29 січня в місті Житомирі на кір захворіло 95 людей, з них 36 дорослих та 59 дітей", Кількість хворих на ГРВІ/грип дітей у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 283 випадки", - зазначила начальниця управління охорони здоров’я Житомира Марія Місюрова.

Дітей до виховних, навчальних та оздоровчих закладів з 11 лютого прийматимуть тільки із довідкою про отримання щеплень. Батькам невакцинованих дітей рекомендують звернутися до Центру первинної медико-санітарної допомоги і провести необхідні щеплення.

"Відвідування навчальних закладів, дітьми яким проведено профілактичні щеплення з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, здійснюватиметься виключно за рішенням консиліуму відповідних лікарів, при благополучній епідситуації, за наявності відповідної довідки Центру первинної медико-санітарної допомоги", - додала Місюрова.

Нагадаємо, що у навчальних закладах Луцька з метою профілактики захворюваності на кір від занять відсторонили 1 098 дітей, які не мають відповідного щеплення.

 

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04 02 2019 14:44
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