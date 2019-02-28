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У Житомирі суд скасував мораторій на російську попсу

"Сьогодні суд оголосив лише вступну і резолютивну частину, тому ми не знаємо, на що він посилався, скасовуючи рішення обласної ради про мораторій на російськомовний культурний продукт"
Житомирський окружний адмінсуд скасував рішення облради про мораторій на російськомовний культурний продукт за позовом регіональної організації політичної організації "За життя".
У Житомирі суд скасував мораторій на російську попсу Фото: yvu.com.ua

Про це у телефонній розмові повідомив голова фракції ВО "Свобода" в Житомирській обласній раді Сидір Кізін, інформує "Укрінформ".

"Сьогодні суд оголосив лише вступну і резолютивну частину, тому ми не знаємо, на що він посилався, скасовуючи рішення обласної ради про мораторій на російськомовний культурний продукт. Коли будемо мати повне рішення, тоді зможемо зрозуміти, в чому справа. Із того, що я бачив у суді, не було жодних доказів про порушення прав позивача чи ще когось", - зауважив Кізін.

За його словами, таке рішення є незаконним і його будуть оскаржувати в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні - лише 15%.

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28 02 2019 21:59
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