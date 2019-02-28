У Житомирі суд скасував мораторій на російську попсу
Про це у телефонній розмові повідомив голова фракції ВО "Свобода" в Житомирській обласній раді Сидір Кізін, інформує "Укрінформ".
"Сьогодні суд оголосив лише вступну і резолютивну частину, тому ми не знаємо, на що він посилався, скасовуючи рішення обласної ради про мораторій на російськомовний культурний продукт. Коли будемо мати повне рішення, тоді зможемо зрозуміти, в чому справа. Із того, що я бачив у суді, не було жодних доказів про порушення прав позивача чи ще когось", - зауважив Кізін.
За його словами, таке рішення є незаконним і його будуть оскаржувати в апеляційному порядку.
Нагадаємо, що україномовні книжки та брошури у книгарнях становлять майже 78% від загального обсягу, водночас російськомовні - лише 15%.
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