У зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий

З початку доби бойовики 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, унаслідок бойових дій загинув один військовослужбовець, ще двоє дістали поранення.

Окупанти у п'ятницю 10 разів порушували режим припинення вогню, сім разів застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, випустивши 59 мін калібрів 120 та 82 мм., повідомляє прес-центр штабу ООС.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили три обстріли позицій Об'єднаних сил: з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ШИРОКИНЕ; з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту ВОДЯНЕ; зі станкових протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог сім разів обстріляв українських захисників: тричі – з мінометів 120-го та 82-го калібрів, озброєння бойової машини піхоти БМП-1 та автоматичних станкових гранатометів – у районі селища міського типу ТРОЇЦЬКЕ; двічі – з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти – у районі населеного пункту НОВООЛЕКСАНДРІВКА; з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів – поблизу селища ЗОЛОТЕ-4; зі стрілецької зброї – біля селища міського типу ЗАЙЦЕВЕ.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення.

"Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили ворога припинити обстріли. Втрати противника уточнюються" - наголосили у штабі ООС.

Нагадаємо, що у середу, 27 березня, російські бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі 10 разів - із застосуванням забороненого озброєння.