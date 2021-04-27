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У зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали бойові травмування.
У зоні ООС підірвався автомобіль із військовими – один загиблий, троє травмованих Фото: unian.net
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.
 
"Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування", - йдеться в повідомленні.
 
Як зазначається, поранених воїнів доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.
 
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України, повідомили в пресслужбі.
 
Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожого вогню від кулі ворожого снайпера загинув Іван Ковальовський із Івано-Франківщини. 
 
 
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27 04 2021 16:34
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