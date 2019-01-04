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У зоні ООС поранено бійця: ворог обстріляв Кримське

Військового евакуювали до військового мобільного госпіталя
Від початку поточної доби станом на 12.00 в зоні проведення Операції об’єднаних сил російсько-окупаційні війська здійснили один прицільний обстріл.
У зоні ООС поранено бійця: ворог обстріляв Кримське Фото: mil.gov.ua

З 07.00 ранку ворог розпочав обстріл з гранатометів та стрілецької зброї наших оборонців Кримського. Українські військові застосували у відповідь стрілецьку зброю та протягом півгодини придушили ворожу активність.

На жаль, внаслідок обстрілу отримав поранення один український військовий, розповів на традиційному брифінгу речник Міноборони з питань ООС полковник Дмитро Гуцуляк, інформує "Укрінформ".

Його евакуювали до військового мобільного госпіталя, де наразі він отримує необхідну лікарсько-сестринську медичну допомогу, зазначає Гуцуляк.

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі.
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01 04 2019 13:06
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