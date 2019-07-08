У зоні ООС спецслужби затримали трьох контрактників з контрабандою зброї
Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їхнього спільника поблизу Сєвєродонецька під час спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 і РПГ-26, 30 гранат РГД-5 і Ф-1, більш ніж 30 підривників для гранат і майже 3 тис. патронів. За цей арсенал зловмисники планувати "виручити" 50 тис. гривень, повідомляє LB.ua.
Фото:СБУ
Раніше співробітники СБУ задокументували два факти реалізації ділками 2 гранатометів, 10 гранат, 600 грамів тротилу і близько 2,5 тис. патронів калібру 7,62 мм.
Фото:СБУ
Зараз у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, джерел походження зброї та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, що Україна розробляє ракетну систему "Вільха" і боєприпаси до неї вже кілька років. Ракети для "Вільхи" розробило конструкторське бюро "Луч". Випускає їх ДАХК "Артем".
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