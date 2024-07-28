У ЗСУ новий рекорд в атаці по рф – Defense Express

Український дрон пролетів 1800 км, аби уразити російський аеродром Оленья.

Удар по російському аеродрому Оленья в суботу, 27 липня, став рекордним за відстанню для дронів Збройних Сил.

Про це заявив Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський під час ефіру.

"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром Оленья. Втім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - заявив експерт.

Киричевський додав, що результати атак по військовим цілям на території Росії відразу виявити складно, однак російські окупанти з часом можуть самі розкрити деталі.

"Зокрема, коли ми ударили по аеродромах Енгельс і Дягілєво, то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про вісім пошкоджених бомбардувальників. Тому, думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром Оленья. Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, що вчора, 27 липня, ми писали, що біля військового аеропорту Рязані лунали вибухи.