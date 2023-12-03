У ЗСУ підтвердили, що росіяни розстріляли двох українських військовополонених

У Страткомі ЗСУ зазначили, що росія вкотре порушила закони та звичаї війни, а також норми міжнародного права.

У ЗСУ підтвердили інформацію про те, що російські окупанти розстріляли двох беззбройних українських військових, які хотіли здатися в полон.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ.

"На кадрах, опублікованих у медіа, зображено страту двох військовополонених Збройних Сил України. За підтвердженою інформацією, російські окупанти вкотре підступно розстріляли беззбройних солдатів", — йдеться в повідомленні.

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун нагадав, що такі злочини не мають строку давності, тому всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами.

У Страткомі ЗСУ закликали міжнародну спільноту засудити дії росії та притягнути військове керівництво країни-агресора до відповідальності.

Раніше аналітики Deep State опублікували відео, на якому видно, як двоє військових розстрілюють інших двох, які тримали руки за головою. За даними Deep State, двох українських солдатів було розстріляно біля Степового у Донецькій області.

"Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК", — йшлося у повідомленні під відео.