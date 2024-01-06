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У ЗСУ підтвердили ураження пункту управління на аеродромі "Саки" у Криму

06 січня 2024, 09:33
У ЗСУ підтвердили ураження пункту управління на аеродромі
Фото: Reuters / Pavel Rebrov
Вчора ЗСУ уразили російський пункт управління у Саках.
У ніч проти 6 січня на авіабазі "Саки", що поряд з селищем Новофедорівка в окупованому Криму, пролунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ підтвердили ураження пункту управління на аеродромі.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!" — написав він.

Про удар по військові авіабазі "Саки" у Новофедорівці у ніч проти 6 січня писав Telegram-канал "Крымский ветер".

Там зазначили, що на окупованому аеродромі перебуває 43-й окремий морський десантно-штурмовий авіаційний полк Повітряних сил рф, який озброєний бомбардувальниками Су-24 та винищувачами Су-30. Цей полк підтримує російські окупаційні війська на півдні України. 

Партизани підтвердили, що у Євпаторії вражено РЛС і пункт управління, що відповідав за ППО всього Криму.
 
Рух кримських партизанів "Атеш" провів дорозвідку удару Сил оборони України у військовій частині поблизу Євпаторії, по якій 4 січня завдали ракетного удару та передали інформацію СОУ. 
За даними місцевих агентів крім самої станції було вражено пункт управління, який відповідав за захищений канал зв’язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. 
Кримаеродромпунктвійна в Україніросія окупанти

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