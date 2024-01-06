У ЗСУ підтвердили ураження пункту управління на аеродромі "Саки" у Криму
Про це повідомив Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
"На жаль, наші Повітряні Сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу!" — написав він.
Про удар по військові авіабазі "Саки" у Новофедорівці у ніч проти 6 січня писав Telegram-канал "Крымский ветер".
Там зазначили, що на окупованому аеродромі перебуває 43-й окремий морський десантно-штурмовий авіаційний полк Повітряних сил рф, який озброєний бомбардувальниками Су-24 та винищувачами Су-30. Цей полк підтримує російські окупаційні війська на півдні України.