У ЗСУ розповіли про 100 000 армії рф на східному фронті

Також росія підтягнула на Лимано-Куп'янський напрямок понад 900 танків.

росія сконцентрувала на Куп'янському напрямку 100-тисячне угруповання військ і 900 танків. Зі свого боку, Сили оборони не дають змоги противнику на цьому напрямку досягти прогресу, завдаючи ударів по його позиціях.

Про це розповів речник Східного угруповання полковник Сергій Череватий.

За його словами, про дислокацію на цій ділянці фронту такої кількості ворожих сил було відомо вже тривалий час.

"Сили оборони вже багато місяців поспіль не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з'явилося 100 тисяч", – сказав Череватий.

Крім того, спікер наголосив, що це угруповання хоч і велике, але не якісно підготовлене і мотивоване, а з 900 танків більшість – це стара радянська техніка.

Також полковник зазначив, що на цьому напрямку противник намагається перехопити ініціативу і для цього задіює артилерію різних калібрів – загалом за минулу добу зсрф завдали 536 артилерійських ударів по позиціях Сил оборони. Однак українські захисники дають гідну відсіч.