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ПОЛІТИКА

У ЗСУ спростували заяви російських окупантів про захоплення Соледара

11 січня 2023, 12:13
У ЗСУ спростували заяви російських окупантів про захоплення Соледара
Фото: Генштаб ЗСУ
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією

Заяви російських окупаційних військ  про захоплення Соледару не відповідають дійсності, повідомив Суспільному речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", — сказав він.

Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.

"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", — йдеться у повідомленні управління.

У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських окупаційних військ в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Пречистівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.


війнаЗСУУкраїнаСоледаррф тероризм

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