У ЗСУ спростували заяви російських окупантів про захоплення Соледара
Заяви російських окупаційних військ про захоплення Соледару не відповідають дійсності, повідомив Суспільному речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.
"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", — сказав він.
Вночі пресслужба власника ПВК "Вагнер" Пригожина опублікувала фото нібито з соляної шахти Соледара та повідомила, що нібито вся територія міста взята під контроль їхніми бійцями.
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ назвали цю інформацію ворожою інформаційно-психологічною операцією.
"Схоже на те, що місце знаходження Пригожина не відповідає дійсності, і він не в Соледарських шахтах. Елемент ІПСО від пригожинських піарщиків, який спрямований на внутрішню аудиторію, щоб хоч якось виправдати шалені втрати серед зеків", — йдеться у повідомленні управління.
У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських окупаційних військ в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Пречистівки на Донеччині.
На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.