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У ЗСУ цього року з’явилося більше 20 нових зразків дронів на оптоволокні

08 квітня 2025, 09:02
У ЗСУ цього року з’явилося більше 20 нових зразків дронів на оптоволокні
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Виготовляє їх 11 підприємств.

Від 2025-го року в Україні з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування, 11 підприємств опанували їхнє виробництво.

Про це йшлося у зверненні президента України Володимира Зеленського.

"Окремо працюємо щодо дронів на оптоволокні – тільки з початку цього року з’явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування. Вже 11 наших підприємств в Україні опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва й постачання з можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму", - заявив він. 

Зеленський додав, що позитивна динаміка є також по "дипстрайках".  

"Конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони. Я хочу подякувати всім нашим підприємствам, які залучені, а також усім нашим воїнам, усім фахівцям – усім, хто розвиває безпілотний компонент для нашої армії, для всіх наших Сил", – зазначив президент. 

Раніше у ГУР повідомили, що росія майже повністю замінила американські деталі в дронах Shahed.

 

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