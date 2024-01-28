У ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті: репортаж CNN з Бахмутського напрямку

Українським військовим потрібні боєприпаси.

Українські війська відчувають гостру нестачу постачання боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Про це у репортажі розповів журналіст CNN Фредерік Плейтген, який відвідав позиції Сил оборони України поблизу Бахмута.

В описі до репортажу вказано, що на лінії фронту в Україні закінчуються боєприпаси, а фінансування з боку США, як і раніше, загальмувало у Конгресі.

Один з українських військових сказав журналістові, що бійці не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання, допоки не отримають необхідні боєприпаси.

За словами Плейтгена, на відвідані ним українські позиції біля гаубиці M109 біля Бахмута, були видані тільки димові боєприпаси. Журналіст сказав, що він разом із українськими бійцями чекав на доставку боєприпасів, але коли їх привезли, виявилося, що це лише чотири димових боєприпаси.