У ЗСУ запровадять нову медаль "За поранення"
На зворотному боці медалі буде напис "За жертву крові в боях за волю України".
Кількість отриманих поранень визначатиметься "гілочками", які закріплюватимуть на стрічки медалі та планці. Легкі поранення позначатимуть білою або срібною, тяжкі - жовтою або золотою, повідомляє Головне управління розвитку та матеріального забезпечення ЗСУ.
Затверджуватиме нагородження такою медаллю міністр оборони або людина, призначена міністром.
Нагадаємо, в грудні минулого року міністр оборони Степан Полторак підписав указ про підвищення зарплат військовослужбовців з 1 січня 2019 року.
На початку березня 2019 року президент Петро Порошенко також підписав рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у зоні ООС з 1 квітня.
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