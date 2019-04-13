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У ЗСУ запровадять нову медаль "За поранення"

Кількість отриманих поранень визначатиметься "гілочками"
У Збройних силах України запровадять нову медаль - "За поранення".
У ЗСУ запровадять нову медаль "За поранення" Фото: facebook.com/gursmz

На зворотному боці медалі буде напис "За жертву крові в боях за волю України".

Кількість отриманих поранень визначатиметься "гілочками", які закріплюватимуть на стрічки медалі та планці. Легкі поранення позначатимуть білою або срібною, тяжкі - жовтою або золотою, повідомляє Головне управління розвитку та матеріального забезпечення ЗСУ.

Затверджуватиме нагородження такою медаллю міністр оборони або людина, призначена міністром.

Нагадаємо, в грудні минулого року міністр оборони Степан Полторак підписав указ про підвищення зарплат військовослужбовців з 1 січня 2019 року.

На початку березня 2019 року президент Петро Порошенко також підписав рішення про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у зоні ООС з 1 квітня.

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13 04 2019 13:57
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