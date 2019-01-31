Uber призупинив роботу в Барселоні
Uber працює в Барселоні через сервіс UberX, який залучає професійних водіїв із ліцензією, з березня минулого року, повідомляє Reuters.
"Нові обмеження, затверджені каталонським урядом, не залишають нам вибору, окрім як припинити роботу UberX, поки ми оцінюємо наше майбутнє в Барселоні. Ми прагнемо бути довгостроковим партнером для іспанських міст і сподіваємося на співпрацю з каталонським урядом і міською радою із справедливими правилами для всіх", - зазначив представник Uber.
Уряд Каталонії постановив, що приватні служби, які надають послуги перевезення пасажирів, повинні забирати пасажирів тільки після 15-хвилинного періоду з моменту замовлення.
Нові правила були прийняті після тиску з боку таксистів, які провели чимало страйків в Барселоні і продовжують страйкувати в іспанській столиці Мадриді.
Нагадаємо, що в США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.
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