Uber призупинив роботу в Барселоні

Міжнародний сервіс таксі Uber заявив, що припинив роботу у Барселоні після ухвалення місцевою владою постанови, яка обмежує його роботу в місті.

Uber працює в Барселоні через сервіс UberX, який залучає професійних водіїв із ліцензією, з березня минулого року, повідомляє Reuters.

"Нові обмеження, затверджені каталонським урядом, не залишають нам вибору, окрім як припинити роботу UberX, поки ми оцінюємо наше майбутнє в Барселоні. Ми прагнемо бути довгостроковим партнером для іспанських міст і сподіваємося на співпрацю з каталонським урядом і міською радою із справедливими правилами для всіх", - зазначив представник Uber.

Уряд Каталонії постановив, що приватні служби, які надають послуги перевезення пасажирів, повинні забирати пасажирів тільки після 15-хвилинного періоду з моменту замовлення.

Нові правила були прийняті після тиску з боку таксистів, які провели чимало страйків в Барселоні і продовжують страйкувати в іспанській столиці Мадриді.