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Uber запустив в Україні сервіс з доставки їжі

Обіцяють вкладатися в 35 хвилин
З 6 лютого кияни можуть відкрити програму Uber Eats або відвідати сайт ubereats.com і замовити свіжоприготовані страви з улюблених ресторанів міста.
Uber запустив в Україні сервіс з доставки їжі Фото: Fortune

Мета сервісу - доставляти їжу за 35 хвилин, хоча спочатку доставка може зайняти трохи більше часу, повідомляє сайт сервісу Uber Eats.

“Пересування” вашої їжі можна буде відслідковувати на мапі в додатку Uber Eats, починаючи з прийому замовлення і до доставки за вказаною адресою.

Партнерами Uber Eats є понад 160 000 ресторанів в 400 містах по всьому світу.

У Києві приєдналися вже понад 200 рестораніві, з яких через Uber Eats можна замовляти страви на будь-який смак і з будь-якого приводу, сім днів на тиждень.

Спочатку послуга буде доступна з 10:00 до 22:00 в центрі Києва і частково в прилеглих до центру районах міста, таких як Шевченківський, Подільський, Печерський і Солом'янський.

У додатку доставки немає мінімального розміру замовлення.

Ціни встановлюються ресторанами-партнерами згідно з їхнім меню, а вартість доставки складає 30 гривень (вартість доставки не залежить від розміру замовлення).

Також замовлення можна запланувати заздалегідь (наприклад, замовити в день, а отримати ввечері), відслідковувати на мапі. Також в Uber Eats пропонують зручні фільтри для пошуку їжі та персональні рекомендації на базі машинного навчання.

Додамо, Uber планує надавати для коротких подорожей у містах велосипеди і скутери.

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06 02 2019 12:30
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