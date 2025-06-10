Убивство жінки та її дочки у Бельгії: 16-річний син назвав свій мотив
10 червня 2025, 10:35
з вільних джерел
За його заявою, причиною вбивства стала побутова сварка
У Бельгії 6 червня було жорстоко вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку, у злочині через день зізнався 16-річний син сім'ї. Під час допиту він назвав дуже "банальну" причину: побутова сварка через кишенькові гроші або школу. Однак прокуратура Бельгії поки що сумнівається в істинності мотиву.
Про це пише De Morgen.
"У своєму допиті він називає конкретну причину вбивства, але вона настільки банальна, що її потрібно розслідувати додатково. Що саме відбувалося в нього в голові, також потрібно з'ясувати", - каже прессекретарка прокуратури Льовена Сара Каллеверт.
Крім того, знайшлися свідки, які підтвердили, що підліток уже говорив про смерть своєї матері та сестри за кілька днів до пожежі.
Як розповіла виданню HLN старша дочка сім'ї, яка зараз живе в Ірландії, незабаром після пожежі їй зателефонував брат, який повідомив їй новини. Це було ще до того, як він зізнався.
Однак вона не повідомила подробиць того, що саме розповів їй брат під час дзвінка.
Поки підліток залишиться під вартою на 30 днів, буде проведено подальше обстеження його психічного стану. Також можливо, що суддя у справах неповнолітніх ухвалить рішення про передачу українського хлопчика і його суду як дорослого. Це можливо в разі "дуже серйозних фактів" і після консультації з багатопрофільною групою психологів і психіатрів.