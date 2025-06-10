Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Убивство жінки та її дочки у Бельгії: 16-річний син назвав свій мотив

10 червня 2025, 10:35
Убивство жінки та її дочки у Бельгії: 16-річний син назвав свій мотив
з вільних джерел
За його заявою, причиною вбивства стала побутова сварка
У Бельгії 6 червня було жорстоко вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку, у злочині через день зізнався 16-річний син сім'ї. Під час допиту він назвав дуже "банальну" причину: побутова сварка через кишенькові гроші або школу. Однак прокуратура Бельгії поки що сумнівається в істинності мотиву.
 
Про це пише De Morgen.
 
"У своєму допиті він називає конкретну причину вбивства, але вона настільки банальна, що її потрібно розслідувати додатково. Що саме відбувалося в нього в голові, також потрібно з'ясувати", - каже прессекретарка прокуратури Льовена Сара Каллеверт.
 
Крім того, знайшлися свідки, які підтвердили, що підліток уже говорив про смерть своєї матері та сестри за кілька днів до пожежі.
 
Як розповіла виданню HLN старша дочка сім'ї, яка зараз живе в Ірландії, незабаром після пожежі їй зателефонував брат, який повідомив їй новини. Це було ще до того, як він зізнався.
 
Однак вона не повідомила подробиць того, що саме розповів їй брат під час дзвінка.
 
Поки підліток залишиться під вартою на 30 днів, буде проведено подальше обстеження його психічного стану. Також можливо, що суддя у справах неповнолітніх ухвалить рішення про передачу українського хлопчика і його суду як дорослого. Це можливо в разі "дуже серйозних фактів" і після консультації з багатопрофільною групою психологів і психіатрів.

 

Бельгіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Політика
За прикладом України. Тайвань готує стіну дронів проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Політика
Коротко про війну. Адміністрація Трампа боїться ескалації більше, ніж Байден – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2025, 22:59
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється