Убивство жінки та її дочки у Бельгії: 16-річний син назвав свій мотив

За його заявою, причиною вбивства стала побутова сварка

У Бельгії 6 червня було жорстоко вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку, у злочині через день зізнався 16-річний син сім'ї. Під час допиту він назвав дуже "банальну" причину: побутова сварка через кишенькові гроші або школу. Однак прокуратура Бельгії поки що сумнівається в істинності мотиву.

Про це пише De Morgen.

"У своєму допиті він називає конкретну причину вбивства, але вона настільки банальна, що її потрібно розслідувати додатково. Що саме відбувалося в нього в голові, також потрібно з'ясувати", - каже прессекретарка прокуратури Льовена Сара Каллеверт.