Убивця львів'янина Тараса Познякова отримав довічний термін
Суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом і вбивстві, повідомляє LB.ua.
Вирок зачитували близько двох годин. Сам Голуб був присутній на засіданні. Упродовж 1,5 року він був відсторонений від участі в засіданнях суду "за хамську поведінку, нецензурну лексику та погрози".
Нагадаємо, що поліція виявила Audi A6 львів'янина Тараса Познякова, який виїхав зі Львова до Києва, взявши попутників, і зник 4 квітня.
Вранці 4 квітня хлопець виїхав зі Львова до Києва, ймовірно, взявши з собою попутників через сервіс BlaBlaCar. Зв'язок із Позняковим зник за 25 км від столиці в районі села Бобриця.
Сервіс BlaBlaCar почав співпрацювати зі слідством у справі розшуку Тараса Познякова. Водночас, у компанії зазначили, що не мають підтвердження, що люди, які їхали зі зниклим Тарасом Позняковим, знайшли його сам через цей сервіс.
Хлопця оголошено у державний розшук. Батьки зниклого готові заплатити за сина винагороду.
В останній раз камери зафіксували Познякова на заправці. З ним в авто перебувало ще три людини.
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