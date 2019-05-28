Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Убивця львів'янина Тараса Познякова отримав довічний термін

Суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, викраденні автомобіля і вбивстві
Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив до довічного ув'язнення Дмитра Голуба, якого звинувачують у вбивстві Тараса Познякова, який у квітні 2016 року виїхав зі Львова до Києва, взяв попутників через онлайн-сервіс BlaBlacar і зник.
Убивця львів Тарас Позняков. Фото: strana.ua

Суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом і вбивстві, повідомляє LB.ua.

Вирок зачитували близько двох годин. Сам Голуб був присутній на засіданні. Упродовж 1,5 року він був відсторонений від участі в засіданнях суду "за хамську поведінку, нецензурну лексику та погрози".

Нагадаємо, що поліція виявила Audi A6 львів'янина Тараса Познякова, який виїхав зі Львова до Києва, взявши попутників, і зник 4 квітня.

Вранці 4 квітня хлопець виїхав зі Львова до Києва, ймовірно, взявши з собою попутників через сервіс BlaBlaCar. Зв'язок із Позняковим зник за 25 км від столиці в районі села Бобриця.

Сервіс BlaBlaCar почав співпрацювати зі слідством у справі розшуку Тараса Познякова. Водночас, у компанії зазначили, що не мають підтвердження, що люди, які їхали зі зниклим Тарасом Позняковим, знайшли його сам через цей сервіс.

Хлопця оголошено у державний розшук. Батьки зниклого готові заплатити за сина винагороду.

В останній раз камери зафіксували Познякова на заправці. З ним в авто перебувало ще три людини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2019 14:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.