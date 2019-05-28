Убивця львів'янина Тараса Познякова отримав довічний термін

Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив до довічного ув'язнення Дмитра Голуба, якого звинувачують у вбивстві Тараса Познякова, який у квітні 2016 року виїхав зі Львова до Києва, взяв попутників через онлайн-сервіс BlaBlacar і зник.

Суд визнав Голуба винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, заволодінні транспортним засобом і вбивстві, повідомляє LB.ua.

Вирок зачитували близько двох годин. Сам Голуб був присутній на засіданні. Упродовж 1,5 року він був відсторонений від участі в засіданнях суду "за хамську поведінку, нецензурну лексику та погрози".

Нагадаємо, що поліція виявила Audi A6 львів'янина Тараса Познякова, який виїхав зі Львова до Києва, взявши попутників, і зник 4 квітня.

Вранці 4 квітня хлопець виїхав зі Львова до Києва, ймовірно, взявши з собою попутників через сервіс BlaBlaCar. Зв'язок із Позняковим зник за 25 км від столиці в районі села Бобриця.

Сервіс BlaBlaCar почав співпрацювати зі слідством у справі розшуку Тараса Познякова. Водночас, у компанії зазначили, що не мають підтвердження, що люди, які їхали зі зниклим Тарасом Позняковим, знайшли його сам через цей сервіс.

Хлопця оголошено у державний розшук. Батьки зниклого готові заплатити за сина винагороду.

В останній раз камери зафіксували Познякова на заправці. З ним в авто перебувало ще три людини.