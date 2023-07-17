Учасники Індо-Тихоокеанського блоку збирають інформацію про Китай
Члени Індо-Тихоокеанського блоку збирають інформацію про Китай, Тайвань та інші країни, зацікавлені у приєднанні до угоди, щоб з'ясувати, чи зможуть вони відповідати стандартам організації.
Про це повідомляє Japan Тoday.
Поряд із Китаєм та Тайванем заявки на приєднання до пакту також подали Україна, Коста-Ріка, Уругвай та Еквадор. Рішення про те, хто і коли приєднається, прийматиметься колективно.
"Члени наразі проводять процес збору інформації про те, чи можуть країни-претенденти відповідати високим стандартам, беручи до уваги їхній досвід виконання своїх торгових зобов'язань", - йдеться у спільній заяві членів.
Уряд Британії вчора, 16 липня, підписав угоду про приєднання до Індо-Тихоокеанського блоку – угоду про Транстихоокеанське партнерство. Угода принесе Британії мільярди фунтів стерлінгів додаткового прибутку від торгівлі, а також відкриє доступ до ринку з населенням понад 500 млн. осіб. Переговори про вступ Лондона тривали два роки. Договір остаточно набуде чинності у другій половині 2024 року – після цього Британія стане членом із правом голосу.