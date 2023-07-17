Учасники Індо-Тихоокеанського блоку збирають інформацію про Китай

Індо-Тихоокеанський блок є великим торговим об'єднанням, укладеним 11 країнами у 2018 році.

Члени Індо-Тихоокеанського блоку збирають інформацію про Китай, Тайвань та інші країни, зацікавлені у приєднанні до угоди, щоб з'ясувати, чи зможуть вони відповідати стандартам організації.



Про це повідомляє Japan Тoday.

Поряд із Китаєм та Тайванем заявки на приєднання до пакту також подали Україна, Коста-Ріка, Уругвай та Еквадор. Рішення про те, хто і коли приєднається, прийматиметься колективно.



"Члени наразі проводять процес збору інформації про те, чи можуть країни-претенденти відповідати високим стандартам, беручи до уваги їхній досвід виконання своїх торгових зобов'язань", - йдеться у спільній заяві членів.

Правила організації вимагають, щоб країни-учасниці скасували або значно знизили тарифи, взяли на себе тверді зобов'язання щодо відкриття ринків послуг та інвестицій та встановили правила щодо конкуренції, прав інтелектуальної власності та захисту іноземних компаній.



Уряд Британії вчора, 16 липня, підписав угоду про приєднання до Індо-Тихоокеанського блоку – угоду про Транстихоокеанське партнерство. Угода принесе Британії мільярди фунтів стерлінгів додаткового прибутку від торгівлі, а також відкриє доступ до ринку з населенням понад 500 млн. осіб. Переговори про вступ Лондона тривали два роки. Договір остаточно набуде чинності у другій половині 2024 року – після цього Британія стане членом із правом голосу.