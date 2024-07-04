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Учасники Ставки ухвалили важливі рішення щодо дронів і РЕБ – Зеленський

04 липня 2024, 21:55
Учасники Ставки ухвалили важливі рішення щодо дронів і РЕБ – Зеленський
Засідання було тривалим.
Президент України Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача.
 
Про це розповів глава держави у вечірньому відеозверненні 4 липня.
 
Засідання було тривалим. На ньому говорили про безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби.
 
"Тривале було засідання, серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги і нашим далекобійним дронам", - сказав Президент.
 
Із доповідями на Ставці виступили командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, командувач Повітряних сил Микола Олещук, віцепремʼєр-міністр Михайло Федоров, глава Мінстратегпрому Олександр Камишін.
 
"Прийняли дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", - додав Зеленський.
 
Президент також повідомив, що міністр оборони Умєров доповів про деталі поїздки у США і реалізацію оборонних пакетів, які "оголошені вже, але ще не поставлені в Україну".
 
"Підштовхуємо цю логістику", - сказав Зеленський.

 

війна в УкраїніСтавка верховного головнокомандувачаросія окупантиВолодимир Зеленський

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