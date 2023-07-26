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Участь росіян в Олімпіаді може сприяти миру в Україні – МЗС Угорщини

26 липня 2023, 09:11
Участь росіян в Олімпіаді може сприяти миру в Україні – МЗС Угорщини
Фото: usatoday.com
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розказав думки про "миротворчу силу" спорту і те, як це пов’язано з повномасштабною війною рф в Україні.

Про це Сійярто написав на Facebook-сторінці.

"Повністю інклюзивна Олімпіада могла б стати великою допомогою у мирному вирішенні військових конфліктів, зокрема війну в Україні", – йдеться в дописі.

Голова мзв написав це після зустрічі з віцепрезидентом Міжнародного олімпійського комітету Сер Міаном.

За його словами, на зустрічі він говорив про те, як було б добре, якби спорт міг стати інструментом миру, і про те, що спорт і геополітику можна чітко розділити.

"Від відсторонення Олімпіади програють спортсмени, які "наполегливо тренуються все своє життя і не мають нічого спільного з політичними рішеннями", - додав Сіярто.

РосіяУгорщинаолімпіадаМЗС Угорщини

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