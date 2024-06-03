Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та міжнародних організацій

Із лідерами деяких країн Зеленський зустрівся у Сингапурі і Манілі.

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише "Укрінформ".

"107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі", – зазначив Никифоров.

Він зазначив, що Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", щоб "достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру".

Нагадаємо, що глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії. Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.