Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та міжнародних організацій

03 червня 2024, 15:07
Участь у Саміті миру підтвердили 107 країн та міжнародних організацій
Фото: presstv.ir
Із лідерами деяких країн Зеленський зустрівся у Сингапурі і Манілі.

Участь в інавгураційному Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня, підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише "Укрінформ".

"107 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у Саміті миру. Ми говоримо про те, що в тому чи іншому вигляді можуть бути представлені Філіппіни, Сингапур, Тимор. З лідерами саме цих держав Президент України зустрічався у Сингапурі і Манілі", – зазначив Никифоров. 

Він зазначив, що Зеленський взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла", щоб "достукатися до цієї частини світу і закликати їх не стояти осторонь нашої мирної ініціативи – Саміту миру".

Нагадаємо, що глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії. Українська формула миру включає 10 пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.

війна в Україніросія-агресорсаміт миру

Останні матеріали

Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Політика
Геноцид, сутінки європейських демократій, відродження фашизму в Європі. Що станеться, якщо рашизм переможе – The Telegraph
Переклад iPress – 03 червня 2024, 16:03
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії у Харківській наступальній операції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 червня 2024, 12:29
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході,
Політика
Чим вимірюється російський успіх на фронті. Зомбі на Заході, "всезбиваюче" російське ППО та шведські літаки для України – Том Купер
Переклад iPress – 03 червня 2024, 05:42
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється