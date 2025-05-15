Участь Європи "критично важлива" для мирних переговорів – Рубіо
15 травня 2025, 20:49
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Він заявив про ключову роль європейського лідерства у переговорах.
Участь європейських країн є "критично важливою" для мирних переговорів щодо припинення війни.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністрами закордонних справ Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії на полях засідання НАТО в Анталії, передає ВВС.
Речниця уряду США Теммі Брюс повідомила згодом, що на зустрічі міністри досягли згоди щодо необхідності збільшення оборонних витрат у Європі та більш справедливого розподілу навантаження в рамках НАТО.
Рубіо поінформував європейських партнерів про зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни, підкресливши при цьому ключову роль європейського лідерства у переговорах.