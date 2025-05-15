Участь Європи "критично важлива" для мирних переговорів – Рубіо

Участь європейських країн є "критично важливою" для мирних переговорів щодо припинення війни.

Речниця уряду США Теммі Брюс повідомила згодом, що на зустрічі міністри досягли згоди щодо необхідності збільшення оборонних витрат у Європі та більш справедливого розподілу навантаження в рамках НАТО.

Рубіо поінформував європейських партнерів про зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни, підкресливши при цьому ключову роль європейського лідерства у переговорах.