Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Удар балістикою по Одесі: вдвічі збільшилися кількість поранених

29 квітня 2024, 21:25
Удар балістикою по Одесі: вдвічі збільшилися кількість поранених
джерело pravda
Загинули троє жінок та один чоловік.

росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала удару по місту Одеса. Раніше попереджали про загрозу ракетного удару.

Олег Кіпер повідомив про збільшення кількості жертв до чотирьох осіб. Зокрема загинули троє жінок та один чоловік. 

Він також уточнив, що поранення отримало 28 людей. Серед травмованих двоє дітей та вагітна жінка. Медики борються за життя чотирьох поранених, які перебувають у важкому стані.

Під час російської атаки на Одесу було пошкоджено, резиденцію ексрегіонала та чинного президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова. Сам ексдепутат та колишній голова ЦВК в результаті атаки отримав поранення, його госпіталізували, йдеться у відео очевидців, опублікованому у соцмережах.

За інформацією місцевих пабліків, Ківалов дістав осколкове поранення стегна. Його із венозною кровотечею госпіталізували до місцевої лікарні. Звідтіля він вирушив до приватної.

рф часто завдає ударів по Одесі - дуже часто обстрілам піддається портова інфраструктура. Це пов'язано з тим, що рф намагається припинити постачання Україною зерна до інших країн.

А тиждень тому росія запустила по Одесу безпілотники типу "Шахед". В результаті цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі.

російські окупанти використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.

Одесаракетний ударвійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Cуспільство
Том Купер рекомендує: російська ракетна кампанія проти України. Довоєнні запаси балістичних та крилатих ракет закінчилися – Адріан Фонтанелла
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 17:01
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється