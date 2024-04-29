Удар балістикою по Одесі: вдвічі збільшилися кількість поранених

Загинули троє жінок та один чоловік.

росія ввечері понеділка, 29 квітня, завдала удару по місту Одеса. Раніше попереджали про загрозу ракетного удару.

Олег Кіпер повідомив про збільшення кількості жертв до чотирьох осіб. Зокрема загинули троє жінок та один чоловік.

Він також уточнив, що поранення отримало 28 людей. Серед травмованих двоє дітей та вагітна жінка. Медики борються за життя чотирьох поранених, які перебувають у важкому стані.

Під час російської атаки на Одесу було пошкоджено, резиденцію ексрегіонала та чинного президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергія Ківалова. Сам ексдепутат та колишній голова ЦВК в результаті атаки отримав поранення, його госпіталізували, йдеться у відео очевидців, опублікованому у соцмережах.

За інформацією місцевих пабліків, Ківалов дістав осколкове поранення стегна. Його із венозною кровотечею госпіталізували до місцевої лікарні. Звідтіля він вирушив до приватної.

рф часто завдає ударів по Одесі - дуже часто обстрілам піддається портова інфраструктура. Це пов'язано з тим, що рф намагається припинити постачання Україною зерна до інших країн.

А тиждень тому росія запустила по Одесу безпілотники типу "Шахед". В результаті цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі.

російські окупанти використали для удару по Одесі ракету зі шрапнеллю. Вона призначена для ліквідації живої сили.