Удар по Добропіллю на Донеччині: кількість загиблих зросла до 11

За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.

Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів.

Про це повідомили в ДСНС Донецької області.

За їхньою інформацією, у Добропіллі внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше 11 людей, 30 - поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю”, - написав Філашкін.