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Удар по Добропіллю на Донеччині: кількість загиблих зросла до 11

08 березня 2025, 09:55
Удар по Добропіллю на Донеччині: кількість загиблих зросла до 11
Фото: Вадим Філашкін
За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.
Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. 
 
Про це повідомили в ДСНС Донецької області.
 
За їхньою інформацією, у Добропіллі внаслідок ворожого обстрілу загинули щонайменше 11 людей, 30 - поранені. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 пʼятиповерхових житлових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів, виникли пожежі у двох п’ятиповерхівках та адмінбудівлі
 
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
 
Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю”, - написав Філашкін.
 
За попередньою інформацією, пошкоджено чотири багатоповерхівки.
 
Філашкін додав, що остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. На місці ударів працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідні служби.

 

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