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ПОЛІТИКА

Удар по Слов'янську: різко зросла кількість загиблих

14 квітня 2023, 19:08
Удар по Слов'янську: різко зросла кількість загиблих
Джерело: .pravda
У місті пошкоджено п'ять житлових багатоповерхівок і п'ять приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб та три автомобілі.

росіяни завдали відразу кілька ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу. Під завалами одного з будинків перебувають люди, зокрема дитина.

Внаслідок обстрілу російських військ по місту Слов'янськ загинули щонайменше п'ятеро осіб і ще 15 отримали поранення.

Такі оновлені дані оприлюднила Донецька ОВА у п'ятницю, 14 квітня.

"Станом на 18:00 відомо про п'ятьох загиблих та 15 поранених. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина", – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, росіяни застосували ракети зенітно-ракетного комплексу С-300. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок та п'ять приватних будинків, магазин, господарський центр, клуб та три автомобілі.

На місці працюють вибухотехніки, парамедики, рятувальники та поліція.

На обстріл Слов'янська вже відреагував президент Володимир Зеленський.

"Держава-зло знову демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожний прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", – зазначив глава держави.

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