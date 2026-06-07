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Удар рф по сховищу ядерного палива в Україні: Зеленський зробив заяву

07 червня 2026, 13:48
Удар рф по сховищу ядерного палива в Україні: Зеленський зробив заяву
Фото: Енергоатом
Українським рятувальникам вдалося зупинити пожежу, яка виникла на обʼєкті внаслідок російського удару.
Під час атаки по території навколо Чорнобильської атомної станції, рф уразила обʼєкт "надзвичайно критичної інфраструктури".
 
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
 
"Надзвичайно підлий російський удар. МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося. росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури. Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості", – сказав Зеленський.
 
Він додав, що українським рятувальникам вдалося зупинити пожежу, яка виникла на обʼєкті внаслідок російського удару. Президент також закликав світ до нових кроків, які змусять рф відчувати, що подібні дії москви – це удар в першу чергу по ній самій. Також президент зазначив, що цієї ночі росія завдала ударів по цивільних об'єктах у 13 областях України. Загалом за цей тиждень ворог використав проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.
 
Генштаб ЗСУ повідомив, що на місці ліквідованої пожежі виявили залишки БпЛА типу Shahed. Там також уточнили, що будівля приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива розташована поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. Відстань до ЧАЕС близько 15 км.
 
"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", – наголосили в "Енергоатомі".
 
Там також додали, що ситуація перебуває під постійним моніторингом відповідальних служб. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива розташоване у Чорнобильській зоні відчуження, воно призначене для безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

 

війна в Україніросія окупанти

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