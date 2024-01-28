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Удар ЗСУ по полігону інструкторів FPV росіян: з'явився знімок із наслідками

28 січня 2024, 17:19
Удар ЗСУ по полігону інструкторів FPV росіян: з'явився знімок із наслідками
Фото: facebook.com/teroboronaDonbass
Обстріл стався під час складання іспиту для розрахунків FPV-дронів.

Нижегородський центр підготовки військових спеціального призначення "Сталь" підтвердили приліт по інструкторах на полігоні під Іловайськом, внаслідок чого понад 20 осіб двохсоті.

Про це повідомляє  журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши скрин заяви Нижегородського центру підготовки військових. 

Там додали, що обстріл стався під час складання іспиту проєкту "Судоплат" для розрахунків FPV-дронів.

"Понад 20 людей загинули, багато людей отримали поранення. Серед загиблих двоє наших хлопців – пілотів із 153 полку 47 дивізії. Разом із ними загинув член нашої команди, інструктор з FPV. Це серйозна втрата", - сказано у повідомленні офіційного каналу Центру.

Нагадаємо, 24 січня російські пропагандисти заявили про обстріл військового полігону окупантів під Іловайськом на окупованій території Донецької області. Вони стверджували, що обстріл нібито вівся із системи HIMARS.

дрониполігонвійна в Україніросія окупанти

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