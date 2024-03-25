Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим від початку війни – BILD

25 березня 2024, 17:35
Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим від початку війни – BILD
Фото: EPA/UPG
Для удару Україна використала щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.

У ніч на неділю Україна завдала удару по Севастополю. У ЗСУ заявили, що вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту рф.

Про це розповів експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, пише BILD.

За його словами, це була найбільша атака по Севастополю від початку війни. Вона перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту.

За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них потрапили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.

Очевидно, лише одна ракета була перехоплена.

Рьопке також цитує американського військового експерта Тайлера Роговея. З посиланням на супутникові знімки той пише. що швидше за все, "Ямал" та "Азов" не зазнали серйозних пошкоджень. Однак це не означає, що суди не були вражені, і ця оцінка може змінитися, зазначив Роговей.

УДАРСевастопольвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється