Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим від початку війни – BILD

Для удару Україна використала щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp.

У ніч на неділю Україна завдала удару по Севастополю. У ЗСУ заявили, що вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту рф.

Про це розповів експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, пише BILD.

За його словами, це була найбільша атака по Севастополю від початку війни. Вона перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту.

За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них потрапили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі.

Очевидно, лише одна ракета була перехоплена.

Рьопке також цитує американського військового експерта Тайлера Роговея. З посиланням на супутникові знімки той пише. що швидше за все, "Ямал" та "Азов" не зазнали серйозних пошкоджень. Однак це не означає, що суди не були вражені, і ця оцінка може змінитися, зазначив Роговей.