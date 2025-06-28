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ПОЛІТИКА

Ударні безпілотники ГУР атакували військові об'єкти Брянська

28 червня 2025, 14:24
Ударні безпілотники ГУР атакували військові об'єкти Брянська
Фото: DHA
Влада рф поки не коментувала атаку дронів.

У російському місті Брянськ в ніч на суботу, 28 червня, пролунала серія вибухів. Ударні дрони Головного управління розвідки у День Конституції України завдали ударів по 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони країни-агресора, зазначило джерело в українській розвідці виданню "Суспільне".

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Місцева влада Брянської області поки не коментувала вибухи в цьому регіоні. 

Місцеві медіа повідомляють, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Тим часом місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону знімати й публікувати відео "наслідків роботи ППО".

війнабезпілотникиГУРППОатака на рф

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