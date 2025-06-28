Ударні безпілотники ГУР атакували військові об'єкти Брянська

Влада рф поки не коментувала атаку дронів.

У російському місті Брянськ в ніч на суботу, 28 червня, пролунала серія вибухів. Ударні дрони Головного управління розвідки у День Конституції України завдали ударів по 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони країни-агресора, зазначило джерело в українській розвідці виданню "Суспільне".

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється. Місцева влада Брянської області поки не коментувала вибухи в цьому регіоні.

Місцеві медіа повідомляють, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Тим часом місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону знімати й публікувати відео "наслідків роботи ППО".