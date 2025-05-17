Ударом по автобусу у Сумській області росіяни вбили сім'ю – Зеленський
17 травня 2025, 13:13
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Це було свідоме вбивство цивільних, наголосив президент
Після удару російського дрона по маршрутному автобусу у Сумській області в лікарнях залишаються семеро поранених, у них опіки, переломи, контузії.
Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.
"На жаль, є загиблі – дев'ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сім'ю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним і близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", – написав президент.
Він підкреслив, що Україна давно пропонує повне й безумовне припинення вогню для того, щоб зберегти життя, але росія зберігає для себе можливість і далі вбивати українців.
"Треба тиснути на росію, щоб убивства припинилися. Без сильніших санкцій, без сильнішого тиску на росію там не шукатимуть реальної дипломатії. Учора в Стамбулі всі побачили слабку й непідготовлену російську делегацію без суттєвих повноважень. Це має змінитися. Потрібні реальні кроки для завершення війни. Ми чекаємо від США, Європи й усіх наших партнерів сильних санкцій проти Росії. Дипломатія повинна запрацювати", – підкреслив Зеленський.
Він опублікував фото і відео з місця удару.