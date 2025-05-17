Ударом по автобусу у Сумській області росіяни вбили сім'ю – Зеленський

Це було свідоме вбивство цивільних, наголосив президент

Після удару російського дрона по маршрутному автобусу у Сумській області в лікарнях залишаються семеро поранених, у них опіки, переломи, контузії.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, є загиблі – дев'ятеро людей. Усі деталі перевіряються. За попередньою інформацією, росіяни вбили сім'ю: батько, мати та донька загинули від удару. Мої співчуття рідним і близьким. Усі загиблі – цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних", – написав президент.