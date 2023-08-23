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ПОЛІТИКА

Удари по Чонгарських мостах до Криму ускладнили логістику рф – розвідка Британії

23 серпня 2023, 11:10
Удари по Чонгарських мостах до Криму ускладнили логістику рф – розвідка Британії
Фото: з вільного доступу
Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

Удари ЗСУ по Чонгарських мостах, які сполучають Крим з материковою частиною України, ускладнили логістику росіян. Понтонні переправи окупантів не замінять мостів.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що станом на середину серпня російські загарбники продовжують наводити понтонні переправи на пунктах пропуску "Чонгар" і "Генічеськ" на межі Херсонської області з окупованим Кримом.

Обидва мости були пошкоджені внаслідок високоточних ударів ЗСУ на початку серпня 2023 року.

"Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важких транспортних засобів, що перевозять боєприпаси та зброю на фронт", - зазначає розвідка.

Також розвідники підкреслюють, що окупанти почали частково покладатися на довгий логістичний шлях через Армянськ на півночі Криму.

"Це додає додаткових труднощів логістичній мережі росії на півдні", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 22 червня українські захисники вдарили по Чонгарському мосту ракетами, внаслідок чого його було пошкоджено. ЗСУ використали британські далекобійні ракети Storm Shadow.

КриматакамостЗСУ

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