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Удари по росії знижують здатність кремля вести війну проти України – NYT

01 серпня 2023, 14:23
Удари по росії знижують здатність кремля вести війну проти України – NYT
джерело 24tv
Вони дозволяють поглибити розбіжності серед російського командування.

Атаки дронів на москву та інші регіони росії знижують здатність кремля вести війну проти України.  

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Видання процитувало президента України Володимир Зеленського, який напередодні заявив, що поступово війна повертається на територію рф, а саме до символічних центрів та військових баз.

Як зазначають автори, цілями атак на території росії є військові об'єкти, які допомагають вести війну проти України. На думку аналітиків, такі удари, зокрема по москві, несуть не тільки символічне, але й стратегічне значення.

"Напади України на росію є більш ніж просто символічною відплатою, кажуть військові аналітики, і можуть мати вирішальне значення для ширших зусиль Києва знизити здатність кремля вести війну. Вони могли б змусити російських військових планувальників прийняти важкі рішення про те, як розгорнути ресурси, і розпалити і без того глибокі розбіжності в російському командуванні", - йдеться у матеріалі.

Генерал-лейтенант у відставці та колишній головнокомандувач армії США в Європі Фредерік Ходжес вважає, що головна перевага росіян - це маса. За його словами, найкращий спосіб нейтралізувати цю перевагу - знищити, погіршити або порушити роботу штаб-квартир та логістики.

Він додав, що удари по росії "створюють проблеми визначення пріоритетів для російського вищого командування", тому кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі москви, зростає невизначеність щодо того, куди Україна вдарить наступного разу.

 

Кремльвійна в Україніросія окупантиатака дронів

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