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Удари по складах Wildberries оголили нову вразливість воєнної економіки росії – FT

25 липня 2026, 15:29
Удари по складах Wildberries оголили нову вразливість воєнної економіки росії – FT
соцмережі
Перші чотири атаки знищили 8% усіх складів компанії.

Серія ударів по складах Wildberries стала не лише проблемою для найбільшого маркетплейсу росії, а й оголила нову вразливість її воєнної економіки.

Про це повідомляє Financial Times.

До атак Wildberries позиціонувала себе як російський аналог Amazon і навіть переконувала путіна, що здатна конкурувати на глобальному рівні. Однак після ураження п'яти складських комплексів компанія сама стала одним із найуразливіших елементів російської воєнної економіки. Удари стали частиною ширшої кампанії із застосуванням далекобійних безпілотників, основними цілями яких раніше були НПЗ.

За даними російських ЗМІ, перші чотири атаки знищили близько 444 тис. кв. м складських площ, або приблизно 8% усіх складів Wildberries. Відновлення може коштувати близько 36 млрд рублів. Оборот компанії у 2025 році становив 6,1 трлн рублів, а її мережа охоплює тисячі населених пунктів по всій росії.

Директор Eurasia Group Олександр Коляндр зазначив, що наслідки не обмежаться втраченими товарами: "Втрата товарів змусить тисячі торговців припинити діяльність, що призведе до несплати податків, непогашення кредитів". Держава може втратити десятки мільярдів рублів податкових надходжень.

Менш ніж за два тижні до перших ударів Wildberries змінила правила роботи, визнавши атаки дронів форс-мажором і звільнивши себе від обов'язку компенсувати збитки продавцям. Після критики компанія оголосила програму допомоги, але підприємці стверджують, що виплати покривають лише незначну частину збитків: один продавець після втрати товарів на 1,5 млн рублів отримав від Wildberries лише 37 тис. рублів.

НПЗудари по рфWildberries

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