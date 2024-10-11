Удари рф по енергетиці стали точнішими, Україна боїться ядерної катастрофи – FT

Міністр енергетики каже, що окупанти обстріляли пов'язані з АЕС підстанції.

росія змінює маршрути безпілотних літальних апаратів та ракет, щоб вони проходили поруч з атомними електростанціями України. Раніше це ставалося рідко, але тепер подібне відбувається щодня.

Про це в коментарі Financial Times розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Він нагадав, що влучання у підстанцію однієї з атомних електростанцій 26 серпня призвело до зупинки її роботи. Відтоді російські ракети все частіше пролітають над трьома українськими АЕС.

За словами міністра, аварійно знеструмлена станція знаходиться в центрі країни, а інші два об'єкти - біля кордону з країнами Європейського Союзу. "Укренерго" швидко відремонтувала пошкоджені трансформатори, однак в інших випадках окупанти застосували касетні боєприпаси, тому налагодити роботу так швидко не вдалося.

Галущенко каже, що серпневі атаки посилили страх країни перед ядерною катастрофою, як це було після окупації Запорізької атомної електростанції. Він впевнений, що обстріл саме пов'язаних з АЕС підстанцій був спланованим.

Тим часом представники українських енергетичних компаній та чиновники зазначають, що цьогорічні атаки РФ на енергосистему країни стали більш точними, ніж восени 2022 року.