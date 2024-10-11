Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Удари рф по енергетиці стали точнішими, Україна боїться ядерної катастрофи – FT

11 жовтня 2024, 14:55
Удари рф по енергетиці стали точнішими, Україна боїться ядерної катастрофи – FT
Фото: aa.com.tr
Міністр енергетики каже, що окупанти обстріляли пов'язані з АЕС підстанції.
росія змінює маршрути безпілотних літальних апаратів та ракет, щоб вони проходили поруч з атомними електростанціями України. Раніше це ставалося рідко, але тепер подібне відбувається щодня.
 
Про це в коментарі Financial Times розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
 
Він нагадав, що влучання у підстанцію однієї з атомних електростанцій 26 серпня призвело до зупинки її роботи. Відтоді російські ракети все частіше пролітають над трьома українськими АЕС.
 
За словами міністра, аварійно знеструмлена станція знаходиться в центрі країни, а інші два об'єкти - біля кордону з країнами Європейського Союзу. "Укренерго" швидко відремонтувала пошкоджені трансформатори, однак в інших випадках окупанти застосували касетні боєприпаси, тому налагодити роботу так швидко не вдалося.
 
Галущенко каже, що серпневі атаки посилили страх країни перед ядерною катастрофою, як це було після окупації Запорізької атомної електростанції. Він впевнений, що обстріл саме пов'язаних з АЕС підстанцій був спланованим.
 
Тим часом представники українських енергетичних компаній та чиновники зазначають, що цьогорічні атаки РФ на енергосистему країни стали більш точними, ніж восени 2022 року.
енергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Політика
Чи можна було запобігти вторгненню росії в Україну? Так! – заявив очільник НАТО Єнс Столтенберг за кілька днів до відставки – інтерв'ю Politico
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 12:42
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Cуспільство
ППО України знову допускає помилки. Тим часом росіяни вже почали літати над лінією фронту – Том Купер
Переклад iPress – 11 жовтня 2024, 02:42
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з
Політика
Полум'я на Близькому Сході розгорається. Війна з "терористами" забирає все більше життів цивільних – Том Купер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 14:28
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Політика
Світ у вогні: Нетаньягу намагається втягнути США у війну з Іраном. Це відволікає увагу від війни з росією – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 12:00
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Політика
Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор
Переклад iPress – 10 жовтня 2024, 00:17
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється