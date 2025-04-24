Удари рф по Києву нагадують, хто є агресором – Стармер
24 квітня 2025, 21:07
Фото: Getty Images
Зі свого боку британський міністр у справах Європи Стівен Дауті наголосив, що Британія засуджує "найжорстокіші ракетні та безпілотні атаки росії на цивільне населення" України.
Атака росіян на Київ нагадує про те, що росія - це агресор. Необхідно змусити її припинити вогонь.
Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє Sky News.
За словами глави британського уряду, у питанні припинення вогню між Україною та росією є просування. На його думку, це має бути тривале перемир'я.
Під час виступу у Стармера запитали про удари, завдані росією по Києву минулої ночі, і про те, чи не зашкодять вони мирним переговорам.
"Це реальне нагадування про те, що росія - агресор. Ось чому важливо, щоб ми домоглися від росії беззастережного припинення вогню", - відповів він.
Зі свого боку британський міністр у справах Європи Стівен Дауті наголосив, що Британія засуджує "найжорстокіші ракетні та безпілотні атаки росії на цивільне населення" України.
Він нагадав, що останній російський удар по Києву послідував за "шокуючими сценами" в інших регіонах України, зокрема в Сумах, в останні дні.
"У той час як Україна веде мирні переговори, росія продовжує ці жорстокі атаки, зокрема минулої ночі, і це є суворим нагадуванням про тривале кровопролиття й агресію, яку чинить путін", - зазначив Дауті.