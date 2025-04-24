Удари рф по Києву нагадують, хто є агресором – Стармер

Зі свого боку британський міністр у справах Європи Стівен Дауті наголосив, що Британія засуджує "найжорстокіші ракетні та безпілотні атаки росії на цивільне населення" України.

Атака росіян на Київ нагадує про те, що росія - це агресор. Необхідно змусити її припинити вогонь.

Про це заявив прем'єр Британії Кір Стармер, повідомляє Sky News.

За словами глави британського уряду, у питанні припинення вогню між Україною та росією є просування. На його думку, це має бути тривале перемир'я.

Під час виступу у Стармера запитали про удари, завдані росією по Києву минулої ночі, і про те, чи не зашкодять вони мирним переговорам.