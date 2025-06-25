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ПОЛІТИКА

Удари США не знищили ядерну програму Ірану — CNN

25 червня 2025, 08:22
Удари США не знищили ядерну програму Ірану — CNN
Фото: DW
Разведывательное управление Пентагона считает, что удары США не смогли полностью уничтожить центрифуги и высокообогащённый уран.

Удари Сполучених Штатів по Ірану повністю не знищили ключові компоненти ядерної програми Ісламської Республіки.

Про це повідомляє CNN.

За попередньою оцінкою американської розвідки, військові удари США по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми. За словами трьох обізнаних джерел, це лише відкинуло програму на кілька місяців назад.

Уточнюється, що відповідну оцінку було проведено розвідуправлінням Пентагону. Вона була заснована на аналізі пошкоджень.

За даними видання, перші висновки суперечать заявам президента США Дональда Трампа про те, що удари "повністю і остаточно знищили" іранські ядерні об'єкти зі збагачення урану. Минулої неділі аналогічну заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет.

Також посол США в ООН Дороті Ши на засіданні Ради Безпеки теж зазначила, що удари США по Ірану підірвали здатність Ісламської Республіки розробляти ядерну зброю.

"21 червня точкова операція США ефективно виконала наше завдання: підірвати здатність Ірану виробляти ядерну зброю", - сказала вона.

Тим часом джерела стверджують, що Іран, як і раніше, володіє запасом збагаченого урану, а центрифуги в результаті ударів залишилися загалом "недоторканими".

"За оцінками, США відкинули їх максимум на кілька місяців назад", - сказало джерело.

Представниця Білого дому вже прокоментувала звіт, зазначивши, що оцінка "абсолютно невірна".

"Ця передбачувана оцінка абсолютно невірна і була позначена як "цілком таємна", але все одно була передана CNN анонімним невдахою з розвідувального співтовариства. Витік цієї передбачуваної оцінки - явна спроба дискредитувати президента Трампа і хоробрих льотчиків", - сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

СШАІранядерна програма

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