Удари українських дронів зупинили роботу двох нафтопереробних заводів у рф – Bloomberg

Здатність росії постачати пальне на внутрішній та зовнішній ринки під загрозою.

Тижневі показники переробки нафти у росії впали до найнижчого рівня за майже два місяці. Причиною стала зупинка двох великих нафтопереробних заводів після ударів українських безпілотників. За сім днів, що минули 31 січня, країна переробляла 5,41 млн барелів на день — це на 135 000 барелів на день нижче середнього показника за більшу частину грудня.

Про це пише Bloomberg.

Удари по нафтопереробних і експортних об'єктах останніми тижнями стають дедалі руйнівнішими, що ставить під загрозу здатність росії постачати пальне на зовнішній і внутрішній ринки. Два великі нафтопереробні заводи, орієнтовані на експорт, завод із переробки конденсату ПАТ "Новатек" на Балтійському узбережжі і Туапсинський НПЗ ПАТ "роснефть" — повністю зупинили первинну переробку нафти в останній тиждень січня після атак українських дронів 21 і 25 січня відповідно, повідомляють джерела. У сукупності на ці два підприємства припадало майже 5% середньодобової переробки нафти в країні в грудні.

Крім того, значна частина нафтопереробних потужностей на заводі у Волгограді, ймовірно, буде відключено після пожежі, спричиненої атаки безпілотником 3 лютого. Це один із найбільших нафтопереробних заводів країни, що постачає паливо як на внутрішній, так і на зовнішній ринки. Атака була спрямована на скорочення виробничих потужностей.