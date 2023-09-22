Удари в тилу росії будуть відчутними для керівництва рф – розвідка Британії

Україні і росія зазнали надзвичайно інтенсивних атак глибоко в тилу за останні 4 дні, проте вибухи на аеродромі "Чкаловський" біля москви, імовірно, становитимуть найбільше стратегічне занепокоєння для російського керівництва.

Про це пише міністерство оборони Британії в X (Twitter).

"Це делікатне місце, оскільки тут розміщуються спеціальні військові літаки, а також VIP-транспорт для російських лідерів. Повідомлення про пошкодження літака спеціального призначення особливо актуальні", - йдеться в дописі.

В британській розвідці додають, що за останній тиждень росія неодноразово завдавала дальніх ударів по об'єктах на території України, що частково є реакцією на інциденти в росії і Криму.

"Оскільки наземна битва відносно статична, кожна сторона шукає переваги, завдаючи ударів у стратегічну глибину свого супротивника", - пише бритнаське МО.

Днями головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про підрив двох літаків Ан-148 та Іл-20 і гвинтокрила МІ-28н на аеродромі "Чкаловський" у Підмосков'ї невідомими диверсантами 18 вересня. "Подія викликала велику істерику у вищих військових коридорах - на аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" і спеціальні літаки", - повідомили в ГУР.