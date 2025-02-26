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Угода зі США про надра матиме зв'язок із гарантіями безпеки – Шмигаль

26 лютого 2025, 14:33
Угода зі США про надра матиме зв'язок із гарантіями безпеки – Шмигаль
Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Київ не розглядає підписання угоди про надра із США без прив’язки до гарантій безпеки та що це вже закладено у проєкт угоди. Він оголосив, що уряд розгляне текст угоди про надра, яку планують підписати із США, на засіданні 26 лютого.
 
Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону.
 
"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки... Ця угода напряму прив’язана до гарантій безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України", наголосив Шмигаль.
 
Він відмітив, що Україна і США підготували проєкт угоди про економічну співпрацю, відомої як "угода про надра", і вона є попереднім договором про створення інвестиційного фонду з відбудови України.
 
"Пункт 10 власне і говорить про те, що ця угода про фонд становить невід’ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості", – додав він. 
 
За джерелами "Європейської правди", у пункті 10 документа вказано:
 
"Ця Двостороння угода та Угода про Фонд становитимуть невід'ємні елементи архітектури двосторонніх та багатосторонніх угод, а також конкретні кроки для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості та відображення цілей, визначених у преамбулі цієї Двосторонньої угоди. Уряд Сполучених Штатів Америки підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру. Учасники намагатимуться визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій, як визначено в Угоді про Фонд".
СШАвійна в Україніросія окупанти

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