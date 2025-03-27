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Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів росії – МЗС

27 березня 2025, 20:53
Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів росії – МЗС
Фото: unian.ua
Тихий наголосив, що в угоді йдеться про припинення ударів по цивільних суднах і портах.
Угода про перемир'я між росією та Україною в Чорному морі стосується цивільного судноплавства та портів. Однак вона не поширюється на російські військові кораблі.
 
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.
 
"На зустрічі в Саудівській Аравії Україні й США погодили припинення вогню в Чорному морі. Воно стосується, як ми переконані з наших розмов з американською стороною, і цивільного судноплавства, і портів, це дуже важливо. І що теж дуже важливо, ця домовленість не розповсюджується на російські військові кораблі", - пояснив речник МЗС.
 
Він зауважив, що переміщення росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря буде розцінюватися як порушення зобов'язання забезпечення вільного судноплавства і як загроза національній безпеці України.
"В такому разі Україна буде мати повне право на самозахист. Це вже заявлялося, але це важливо повторити", - наголосив він.
 
Тихий наголосив, що в угоді йдеться про припинення ударів по цивільних суднах і портах.
 
"Під портами ми розуміємо всі українські порти усього Чорноморського регіону. Це не лише порти Одеси, а й порти на річках, які впадають в Чорне море. Ми побачимо в наступні дні та тижні, чи росія дотримується припинення ударів по портовій інфраструктурі", - пояснив речник.

 

Чорне моревійна в Україніросія окупанти

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