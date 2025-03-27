Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів росії – МЗС

Тихий наголосив, що в угоді йдеться про припинення ударів по цивільних суднах і портах.

Угода про перемир'я між росією та Україною в Чорному морі стосується цивільного судноплавства та портів. Однак вона не поширюється на російські військові кораблі.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"На зустрічі в Саудівській Аравії Україні й США погодили припинення вогню в Чорному морі. Воно стосується, як ми переконані з наших розмов з американською стороною, і цивільного судноплавства, і портів, це дуже важливо. І що теж дуже важливо, ця домовленість не розповсюджується на російські військові кораблі", - пояснив речник МЗС.

Він зауважив, що переміщення росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря буде розцінюватися як порушення зобов'язання забезпечення вільного судноплавства і як загроза національній безпеці України.