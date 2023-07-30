Матеріали:
Теми:

Угода з Саудівською Аравією вимагатиме від Ізраїлю великих поступок палестинцям

30 липня 2023, 18:44
Угода з Саудівською Аравією вимагатиме від Ізраїлю великих поступок палестинцям
Фото: з вільного доступу
Потенційна угода про нормалізацію відносин з Саудівською Аравією вимагатиме від Ізраїлю великих поступок палестинцям, на які неохоче погодиться правляча коаліція правих партій.

Про це пише газета Times of Israel.

"Ер-Ріяд навряд чи буде задоволений обіцянкою Ізраїлю не анексувати Західний берег річки Йордан, а вимагатиме значних дій у реальності "на місцях", - пише газета. 

Серед інших вимог Ер-Ріяда для нормалізації відносин з Ізраїлем може бути укладення оборонної угоди зі США, яка передбачала б участь американської армії, якщо Саудівська Аравія зазнає військового нападу. При цьому багато американських політиків неодноразово виступали проти таких домовленостей.

Цього тижня повідомлялося, що президент США Джо Байден розглядає можливість укладення угоди з Ер-Ріядом, яка передбачала б урегулювання відносин між Саудівською Аравією з Ізраїлем.

"В 2020 році ОАЕ та Ізраїль нормалізували відносини за посередництва США. Крім ОАЕ дипломатичні відносини з Ізраїлем тоді налагодили Бахрейн і Марокко. Відповідні угоди дістали найменування авраамських. На початку січня 2021 року до них офіційно приєднався Судан", - додає ізраїльське видання. 

Портал Axios вже повідомляв, що ізраїльський уряд поінформував адміністрацію Байдена про плани з будівництва кількох тисяч нових одиниць житла в поселеннях на Західному березі річки Йордан. Джерела порталу зазначали, що адміністрація президента США намагається вплинути на ізраїльський уряд, щоб він принаймні максимально мінімізував свої плани.

Ще в травні Axios інформував із посиланням на неназваних представників американської влади, що у Вашингтоні вважають за можливе досягти прориву в нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією до кінця 2023 року.

ІзраїльСаудівська Аравіяугода.

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється