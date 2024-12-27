Угоди Ізраїлю з Хамас до інавгурації Трампа, ймовірно, не буде – Jerusalem Post
27 грудня 2024, 10:05
Фото: facebook.com idfonline
Офіційні особи Ізраїлю та США прокоментували укладення угоди щодо звільнення заручників і встановлення режиму припинення вогню в Газі
Ізраїль із Хамас навряд чи зможуть дійти згоди щодо звільнення заручників та припинення вогню в Секторі Гази до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
Про це пише Jerusalem Post з посиланням на ізраїльських та американських чиновників.
Один із чиновників повідомив газеті, що учасники переговорів "чекають оновлень" після того, як ізраїльська команда покинула Катар для консультацій на початку цього тижня.
"Все ще є деякі "прогалини", які необхідно усунути", – додав він.
У середу в Хамас заявили, що Ізраїль продовжує висувати все нові умови для укладання угоди про перемир'я, що заважає переговорам.
Переговори за участю посередників між Ізраїлем та палестинським радикальним угрупованням тривають уже багато місяців.