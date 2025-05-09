Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина – найскладніший переговорник, але є "світло в тунелі" – Стефанішина

09 травня 2025, 20:31
Угорщина – найскладніший переговорник, але є
Переговори Києва та Будапешта продовжуються.
Угорщина, яка блокує вступ України до ЄС, є одним з найскладніших переговірників. Однак є "невеличке світло в тунелі".
 
Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі телемарафону.
 
"Угорщина є для мене зараз одним з найскладніших переговірників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді риторика, яку ми чуємо, вона агресивна по відношенню до України, прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати вибір українського народу", - сказала Стефанішина.
 
За її словами, це важко, тому що агресивна риторика Угорщини не завжди пов'язана з самою Україною.
 
"Блокування різних рішень відбувається на рівні ЄС, Угорщина обрала шлях активної комунікації на рівні дипломатів з рф, шлях комунікації з новою американською адміністрацією через призму негативного сприйняття України. Це не може не викликати сум. Ми вважаємо, що цей підхід заслуговує на переосмислення", - зазначила віцепрем'єр.
 
Як розповіла Стефанішина, попри все це, прямо в епіцентр опитування громадян Угорщини щодо вступу України до ЄС вона приїхала в Будапешт, а угорська сторона запропонувала обмежене коло зустрічей.
 
"І ми обмежилися лише обговоренням питання національних меншин, яке в принципі не є першим на порядку денному. Але я все ж таки бачу невеличке світло в цьому тунелі, я беру відповідальність за такі переговори в цьому блоці. І вже в понеділок, 12 травня, відбудеться наступна зустріч, і після неї ми зможемо розуміти, як рухатися далі", - додала вона.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Політика
Геополітична шахівниця. Світовий порядок у період турбулентності – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 травня 2025, 13:30
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Cуспільство
Ще одне літо жорстоких боїв. Наступ росії може стати для неї найсмертоноснішим за всю війну – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 травня 2025, 10:43
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Політика
Ніколи знову. Уроки Другої світової для уникнення Третьої світової війни
Переклад iPress – 08 травня 2025, 22:01
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Політика
Роздуми до Дня перемоги. Коли вже Європа зробить роботу над помилками – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 травня 2025, 13:19
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Політика
Що путін хоче від Сі Цзіньпіна. Китайський лідер прибув до москви на триденні переговори – The Telegraph
Переклад iPress – 08 травня 2025, 12:39
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Політика
Напередодні побєдобєсія в москві. Попри бравурні заяви, становище путіна доволі складне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 травня 2025, 07:36
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Політика
Про майбутнє американських баз в Європі. Сили США в Європі є незамінними – генерал Веслі К. Кларк
Переклад iPress – 07 травня 2025, 15:05
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Політика
росія готується до більшої війни. Розрахунок на США? – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 травня 2025, 12:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється