Угорщина – найскладніший переговорник, але є "світло в тунелі" – Стефанішина

Переговори Києва та Будапешта продовжуються.

Угорщина, яка блокує вступ України до ЄС, є одним з найскладніших переговірників. Однак є "невеличке світло в тунелі".

Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла в ефірі телемарафону.

"Угорщина є для мене зараз одним з найскладніших переговірників, тому що вони нічого не хочуть. Насправді риторика, яку ми чуємо, вона агресивна по відношенню до України, прагнення громадян України, в тому числі українських угорців, яких десятки тисяч, реалізувати вибір українського народу", - сказала Стефанішина.

За її словами, це важко, тому що агресивна риторика Угорщини не завжди пов'язана з самою Україною.