Угорщина готова бути посередником у мирних перемовинах – президентка Новак

Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що її країна готова відігравати роль посередника в мирних перемовинах.

Про це вона сказала під час виступу на саміті Кримської платформи в Києві.

Новак зазначила, що її обрали президенткою Угорщини на 75-й день повномасштабного вторгнення і тоді вона підсумувала позицію Угорщини щодо війни в України.

"Я підтвердила: угорці засуджують збройне вторгнення і Україна займає своє місце в Європі. Я також зазначила, що воєнні злочини треба розслідувати. Що ми відстоюємо сторону невинних жертв і що Угорщина готова відігравати роль посередника в мирних перемовинах. Хочу вас запевнити, пане президенте, що Угорщина досі дотримується цих принципів", — звернулась Новак до Зеленського.

Напередодні саміту Кримської платформи президентка Угорщини відвідувала Закарпаття. Вона зазначила Зеленському, що сподівається на "потужну дружбу між угорцями та іншими представниками суспільства на Закарпатті".

"Як ви самі казали, Закарпаття — це ресурс на майбутнє, коли ми нарешті досягнемо відбудови України. Закарпаття може слугувати ресурсом і для нас. Ми дійсно покладаємося на вас, на те, щоб у нас була потужна дружба", — сказала Новак.

Вона додала, що, як Головнокомандувачка ЗС Угорщини, розуміє, що зараз переживає Україна.

"Зараз звужується політичний простір для маневрування. Особливо зараз, коли ми маємо спільну заяву (яку ми підпишемо сьогодні) про те, що ми також підтримуємо: суверенітет, незалежність та територіальна цілісність України не мають піддаватися жодному сумніву. Хоча війна почалася з Криму, вона має закінчитися тим, що Крим повернеться Україні", — сказала Новак.

Вона зазначила, що Угорщина підтримує мир у багатьох програмах, з лютого 2022 року майже 2 мільйони людей поїхали з України в Угорщину, а країна надавала "найбільшу у своїй історії гуманітарну допомогу".

"Нічого я б не хотіла більше, аніж завершення кровопролиття та війни, щоб мир знову запанував у нас в регіоні. Скільки б часу не пішло на те, щоб повернутися до миру, Угорщина буде надавати гуманітарну та освітню допомогу, а також підтримувати навчальні проєкти", — сказала Новак.