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Угорщина хоче "переосмислити" своє членство в НАТО – Орбан

24 травня 2024, 13:35
Угорщина хоче
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Ці заяви Орбана прозвучали на тлі підготовки нового пакету допомоги НАТО для України.

Угорщина хоче переосмислити своє членство в НАТО. Військові чиновники та юристи вже працюють над створенням нової концепції, яка б відрізняла країну від інших членів Організації Північноатлантичного договору.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Віктор Орбан в інтерв’ю державному радіо, пише Bloomberg.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", – сказав Орбан.

Угорщина вже є важливим учасником двох місій Альянсу за межами його території - в Іраку та Косово. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від будь-яких військових місій.

Заяви Орбана прозвучали в той момент, коли Альянс готує пакет підтримки для України, який буде представлений на саміті лідерів у Вашингтоні в липні. Очікується, що ці заходи включатимуть більшу роль НАТО на оперативному рівні в координації поставок озброєнь і навчання для сил Києва.

УгорщинаВіктор Орбанвійна в Україніросія загроза

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