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Угорщина і Болгарія знайшли спосіб оплати російського газу

13 грудня 2024, 20:05
Угорщина і Болгарія знайшли спосіб оплати російського газу
Фото: УНН
Країни досі сильно залежить від постачань з рф.

Будапешт і Софія вирішили, як будуть працювати схема оплати постачань російського газу через болгарську територію.

Про це на Facebook-сторінці написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. 

Однак деталей нової схеми розрахунків він не розкрив. 

"‎Цю проблему вирішено, знайдено законне фінансове рішення, яке задовольняє як болгарських партнерів, так і нашу сторону, і при цьому не підпадає під санкції", - заявив угорський політик. 

Ще в листопаді США запровадили санкції проти "Газпромбанку", який є одним з найбільших банків росії. 

Головною причиною такого кроку стало те, що росіяни використовували банк для закупівель військової техніки, а також виплат своїм військовим та їх рідним.

Також Угорщина заявила, що нові санкції ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких європейських країн, адже саме через "Газпромбанк" вони платять за поставки російського палива.

 
РосіягазУгорщинаБолгарія

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