Угорщина і США домовляються про тіснішу економічну співпрацю – Орбан

За словами Орбана, угорські офіційні особи вже ведуть переговори про відновлення податкової угоди між двома країнами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна погодить із США пакет економічної співпраці, який допоможе економіці європейської держави та може компенсувати вплив можливих тарифів Штатів.

Давній прихильник президента США Дональда Трампа Орбан сказав, що цей пакет розширить уже існуючий політичний альянс між Угорщиною та Сполученими Штатами і така економічна угода допоможе Будапешту, навіть якщо почнеться торгова війна між Штатами та Євросоюзом.

"Угорщина зазнає втрат [у торговельній війні], як і всі країни-члени Європейського Союзу. Ми поки не знаємо їх масштаби, але можемо бути впевнені, що це станеться", – зазначив Орбан на щорічній конференції Угорської торгово-промислової палати.